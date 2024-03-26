Экс-жена Кличко Егорова похвасталась идеальной фигурой (фото)

Модель продемонстрировала потрясающую фигуру

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, 50-летняя певица Наталья Егорова, недавно показавшая честные фото, порадовала фанатов свежими фотографиями. Она продемонстрировала ошеломляющую фигуру, над которой работает в спортивном зале.

Звезда, живущая в Германии, в лосинах позировала после тренировки и обратилась к поклонникам. Наталья призвала юзеров начать свою неделю со спорта на странице в Instagram.

"Новая неделя, новый понедельник, новые вызовы. Поход в спортзал может показаться трудным на первый взгляд, но ничто не может сравниться с тем ощущением, которое вы испытаете после него. Не позволяйте хандре в понедельник одержать верх над вами, начните свою неделю с хорошей тренировки", – высказалась Наталья Егорова.

Егорова выглядит потрясающе

Модель продемонстрировала потрясающую фигуру, стройные ноги и подтянутые мышцы. Подписчики сделали знаменитости немало комплиментов и подчеркнули, что она выглядит великолепно.

Подписчики в восторге

Недавно Наталья Кличко в Германии сделала студийные фотографии и рассказала о секретах работы моделью. Когда-то она уже заработала признание в этой сфере, но ради семьи прервала карьеру.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова поженились в 1997 году, в браке у них родилось трое детей. В 2022 году пара сообщила, что разводится. Кличко отмечал, что остался в хороших отношениях с экс-женой, а на решение развестись повлияли "разные интересы и разная жизнь".

Ранее "Телеграф" писал, что Наталья Егорова вспомнила о свободном детстве в Украине. Женщина обнародовала архивные фотографии.