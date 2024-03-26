Ксенія Мішина засвітила загадкового чоловіка, чим заінтригувала фанів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є ймовірність, що акторка тепер не сама
Відома українська акторка Ксенія Мішина знову інтригує шанувальників щодо свого особистого життя. Раніше вона поширювала відверту оголену світлину з чоловічою рукою, а тепер знову викликала обговорення в мережі.
У своєму інстаграмі Ксенія показала себе поруч із підтягнутим молодиком. На світлинах вони жартують та мають радісний вигляд. До того ж Мішина зробила підпис з натяком на стосунки з цим чоловіком.
"Любов + віра покажуть шлях", — загадково написала жінка.
Виявилось, що цим чоловіком є тренер Сергій Пилькевич. Він активно цікавиться темою здорового способу та допомагає людям схуднути й привести тіло у форму. У своєму інстаграмі Сергій ділиться результатами своїх підопічних, де вони втрачають вагу та хизуються своїми м'язами.
Цікаво, що саме Пилькевич допомагав Ксенії працювати над тілом. Адже у його профілі можна побачити її світлини після спільної чотиримісячної роботи.
Користувачі мережі також по-різному реагують на ймовірного бойфренда акторки. Деякі вітають її з новим коханням, тоді як інші сумніваються, чи справді їм буде добре разом.
- "Щось мені підказує, що черговий аб'юзер. Погляд точно, і вигляд, але нехай все складеться навпаки і гармонійно".
- "Мені здається, це не про стосунки".
- "Йому личить ваше довге волосся".
- "Рада за вас, Ксенія. Дуже гармонійно виглядаєте".
- "Красива пара".
- "Будьте щасливі! Ви цього заслужили як ніхто інший!".
- "Вау, яка красива пара".
Раніше "Телеграф" писав про те, що Ксенія Мішина хворіла на COVID-19. Протягом кількох днів акторка себе погано почувала: не могла сидіти та вставати. Утім, зараз Мішина вже одужала.