Ксенія Мішина засвітила загадкового чоловіка, чим заінтригувала фанів (фото)

Є ймовірність, що акторка тепер не сама

Відома українська акторка Ксенія Мішина знову інтригує шанувальників щодо свого особистого життя. Раніше вона поширювала відверту оголену світлину з чоловічою рукою, а тепер знову викликала обговорення в мережі.

У своєму інстаграмі Ксенія показала себе поруч із підтягнутим молодиком. На світлинах вони жартують та мають радісний вигляд. До того ж Мішина зробила підпис з натяком на стосунки з цим чоловіком.

"Любов + віра покажуть шлях", — загадково написала жінка.

Виявилось, що цим чоловіком є тренер Сергій Пилькевич. Він активно цікавиться темою здорового способу та допомагає людям схуднути й привести тіло у форму. У своєму інстаграмі Сергій ділиться результатами своїх підопічних, де вони втрачають вагу та хизуються своїми м'язами.

Цікаво, що саме Пилькевич допомагав Ксенії працювати над тілом. Адже у його профілі можна побачити її світлини після спільної чотиримісячної роботи.

Користувачі мережі також по-різному реагують на ймовірного бойфренда акторки. Деякі вітають її з новим коханням, тоді як інші сумніваються, чи справді їм буде добре разом.

"Щось мені підказує, що черговий аб'юзер. Погляд точно, і вигляд, але нехай все складеться навпаки і гармонійно".

"Мені здається, це не про стосунки".

"Йому личить ваше довге волосся".

"Рада за вас, Ксенія. Дуже гармонійно виглядаєте".

"Красива пара".

"Будьте щасливі! Ви цього заслужили як ніхто інший!".

"Вау, яка красива пара".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ксенія Мішина хворіла на COVID-19. Протягом кількох днів акторка себе погано почувала: не могла сидіти та вставати. Утім, зараз Мішина вже одужала.