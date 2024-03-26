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Ксенія Мішина засвітила загадкового чоловіка, чим заінтригувала фанів (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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У мережі активно обговорюють особисте житті знаменитості Новина оновлена 26 березня 2024, 11:53
У мережі активно обговорюють особисте житті знаменитості. Фото Інстаграм Ксенії Мішиної

Є ймовірність, що акторка тепер не сама

Відома українська акторка Ксенія Мішина знову інтригує шанувальників щодо свого особистого життя. Раніше вона поширювала відверту оголену світлину з чоловічою рукою, а тепер знову викликала обговорення в мережі.

У своєму інстаграмі Ксенія показала себе поруч із підтягнутим молодиком. На світлинах вони жартують та мають радісний вигляд. До того ж Мішина зробила підпис з натяком на стосунки з цим чоловіком.

"Любов + віра покажуть шлях", — загадково написала жінка.

Ксенія Мішина з загадковим чоловіком
Ксенія Мішина жартує із невідомим чоловіком

Виявилось, що цим чоловіком є тренер Сергій Пилькевич. Він активно цікавиться темою здорового способу та допомагає людям схуднути й привести тіло у форму. У своєму інстаграмі Сергій ділиться результатами своїх підопічних, де вони втрачають вагу та хизуються своїми м'язами.

Цікаво, що саме Пилькевич допомагав Ксенії працювати над тілом. Адже у його профілі можна побачити її світлини після спільної чотиримісячної роботи.

Користувачі мережі також по-різному реагують на ймовірного бойфренда акторки. Деякі вітають її з новим коханням, тоді як інші сумніваються, чи справді їм буде добре разом.

  • "Щось мені підказує, що черговий аб'юзер. Погляд точно, і вигляд, але нехай все складеться навпаки і гармонійно".
  • "Мені здається, це не про стосунки".
  • "Йому личить ваше довге волосся".
  • "Рада за вас, Ксенія. Дуже гармонійно виглядаєте".
  • "Красива пара".
  • "Будьте щасливі! Ви цього заслужили як ніхто інший!".
  • "Вау, яка красива пара".
Користувачка мережі вагається щодо ймовірного обранця Мішиної
Підписниця вважає, що Ксенія гармонійно виглядає з чоловіком
Деяким користувачам подобається чоловік, з яким Мішина показалась
Шанувальниця не схвалює ймовірного обранця Мішиної
У мережі жартують про можливого обранця Мішиної

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ксенія Мішина хворіла на COVID-19. Протягом кількох днів акторка себе погано почувала: не могла сидіти та вставати. Утім, зараз Мішина вже одужала.

Теги:
#Ксенія Мішина #Особисте життя