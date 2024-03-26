Ксения Мишина засветила загадочного мужчину, чем заинтриговала фанов (фото)

Есть вероятность, что актриса теперь не сама

Известная украинская актриса Ксения Мишина снова интригует поклонников своей личной жизни. Раньше она распространяла откровенное обнаженное фото с мужской рукой, а теперь снова вызвала обсуждение в сети.

В своем инстаграмме Ксения показала себя рядом с подтянутым новолунием. На фотографиях они шутят и выглядят радостно. К тому же Мишина подписала с намеком на отношения с этим мужчиной.

"Любовь + вера покажут путь", — загадочно написала женщина.

Оказалось, что этот мужчина — тренер Сергей Пилькевич. Он активно интересуется темой здорового способа и помогает людям похудеть и привести тело в форму. В своем инстаграмме Сергей делится результатами своих подопечных, где они теряют вес и хвастаются своими мышцами.

Интересно, что Пилькевич помогал Ксении работать над телом. Ведь в его профиле можно увидеть ее фотографии после совместной четырехмесячной работы.

Пользователи сети также по-разному реагируют на вероятного бойфренда актрисы. Некоторые поздравляют ее с новой любовью, в то время как другие сомневаются, действительно ли им будет хорошо вместе.

"Что-то мне подсказывает, что очередной абъюзер. Взгляд точно и вид, но пусть все сложится наоборот и гармонично".

"Мне кажется, это не об отношениях".

"Ему подходят ваши длинные волосы".

"Рада за вас, Ксения. Очень гармонично выглядите".

"Красивая пара".

"Будьте счастливы! Вы этого заслужили как никто другой!"

"Вау, какая красивая пара".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ксения Мишина болела COVID-19. В течение нескольких дней актриса себя плохо чувствовала: не могла сидеть и вставать. Впрочем, сейчас Мишина уже поправилась.