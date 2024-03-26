Ксения Мишина засветила загадочного мужчину, чем заинтриговала фанов (фото)
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Есть вероятность, что актриса теперь не сама
Известная украинская актриса Ксения Мишина снова интригует поклонников своей личной жизни. Раньше она распространяла откровенное обнаженное фото с мужской рукой, а теперь снова вызвала обсуждение в сети.
В своем инстаграмме Ксения показала себя рядом с подтянутым новолунием. На фотографиях они шутят и выглядят радостно. К тому же Мишина подписала с намеком на отношения с этим мужчиной.
"Любовь + вера покажут путь", — загадочно написала женщина.
Оказалось, что этот мужчина — тренер Сергей Пилькевич. Он активно интересуется темой здорового способа и помогает людям похудеть и привести тело в форму. В своем инстаграмме Сергей делится результатами своих подопечных, где они теряют вес и хвастаются своими мышцами.
Интересно, что Пилькевич помогал Ксении работать над телом. Ведь в его профиле можно увидеть ее фотографии после совместной четырехмесячной работы.
Пользователи сети также по-разному реагируют на вероятного бойфренда актрисы. Некоторые поздравляют ее с новой любовью, в то время как другие сомневаются, действительно ли им будет хорошо вместе.
- "Что-то мне подсказывает, что очередной абъюзер. Взгляд точно и вид, но пусть все сложится наоборот и гармонично".
- "Мне кажется, это не об отношениях".
- "Ему подходят ваши длинные волосы".
- "Рада за вас, Ксения. Очень гармонично выглядите".
- "Красивая пара".
- "Будьте счастливы! Вы этого заслужили как никто другой!"
- "Вау, какая красивая пара".
Ранее "Телеграф" писал о том, что Ксения Мишина болела COVID-19. В течение нескольких дней актриса себя плохо чувствовала: не могла сидеть и вставать. Впрочем, сейчас Мишина уже поправилась.