В джинсах-кльош та білому капелюсі: 42-річна Бейонсе заінтригувала ковбойський стилем (фото)

Знаменитість нагадала про майбутній вихід свого нового альбому Cowboy Carter

42-річна американська співачка Бейонсе, яка нещодавно заінтригувала кадрами в стилі ню, не перестає приємно дивувати своїх шанувальників. Цього разу жінка обрала ковбойський образ.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри, де нагадала про майбутній вихід свого нового альбому Cowboy Carter. "Чотири дні до виходу Cowboy Carter Act II", – повідомила Бейонсе.

Зухвала Бейонсе

Бейонсе, яка зазвичай любить гламурний блиск, постала у зухвалому ковбойському стилі, який їй дуже личить.

Співачка обрала блакитні розкльошені джинси, джинсову куртку та білий капелюх. Образ доповнив палантин із символікою американського прапора.

Зірка розпустила волосся вільними хвилями, одягла сонячні окуляри та яскраво підкреслила губи.

Реакція підписників

Шанувальникам дуже сподобався сміливий лук Бейонсе, вони наголосили, що з інтересом чекають свіжого альбому та переконані, що знаменитість запалить по-новому.

Раніше "Телеграф" писав, що Дженніфер Лопес зачарувала розкішним шоколадним образом. Виконавиця одягла довгу шубу, продумавши свій лук до дрібниць.