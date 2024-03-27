В джинсах-клеш и белой шляпе: 42-летняя Бейонсе заинтриговала ковбойским стилем (фото)

Знаменитость напомнила о предстоящем выходе своего нового альбома Cowboy Carter

42-летняя американская певица Бейонсе, недавно заинтриговавшая кадрами в стиле ню, не перестает приятно удивлять своих поклонников. В этот раз женщина избрала ковбойский образ.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала кадры, где напомнила о предстоящем выходе своего нового альбома Cowboy Carter. "Четыре дня до выхода Cowboy Carter Act II", – сообщила Бейонсе.

Красивая Бейонсе

Бейонсе, обычно любящая гламурный блеск, предстала в дерзком ковбойском стиле, который ей очень подходит. Певица выбрала голубые расклешенные джинсы, джинсовую куртку и белую шляпу. Образ дополнил палантин с символикой американского флага.

Звезда распустила волосы свободными волнами, одела солнечные очки и ярко подчеркнула губы.

Реакция подписчиков

Поклонникам очень понравился смелый лук Бейонсе, они подчеркнули, что с интересом ждут свеженького альбома и уверены, что знаменитость будет зажигать по-новому.

Ранее "Телеграф" писал, что Дженнифер Лопес очаровала роскошным шоколадным образом. Исполнительница надела длинную шубу, продумав свой лук до мелочей.