Положинський, який служить в ЗСУ, потрапив під крапельницю (фото)

Сашкові внутрішньовенно вводили лікарські засоби

Колишній лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов служити в ЗСУ, опинився під крапельницею. Це дуже налякало його прихильників.

На своїй сторінці в Instagram військовий натякнув, що в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Також він розмістив світлину, на якій було помітно, що йому внутрішньовенно вводили лікарські засоби.

Детально про свій стан Положинський не розповідав, він лаконічно висловився: "Я повернуся".

Сашко Положинський захворів

Шанувальники доброзичливо відреагували та побажали здоров’я артистові.

"Швидкого відновлення та одужання".

"Все буде добре. Відпочиньте поки, а тоді вже повернетесь".

"Здоров’я вам та міцності".

Підписники звернули увагу і на те, що у Положинського зіниці різного розміру. Дехто висловив думку, що це анізокорія.

"Ого, різниця в зіницях – це ефект від того, що капали?"

"Що з вами робили, що такі різні зіниці?"

Додамо, що співак та шоумен спочатку служив у 47-й окремій механізованій бригаді, але згодом його перевели до іншого підрозділу, де він продовжив виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча перебуває на фронті. У період російсько-української війни Бірча часто ділився з підписниками деталями своєї служби, а також читав патріотичну поезію.