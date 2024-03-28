Положинський, який служить в ЗСУ, потрапив під крапельницю (фото)
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Сашкові внутрішньовенно вводили лікарські засоби
Колишній лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який з перших днів повномасштабного вторгнення пішов служити в ЗСУ, опинився під крапельницею. Це дуже налякало його прихильників.
На своїй сторінці в Instagram військовий натякнув, що в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Також він розмістив світлину, на якій було помітно, що йому внутрішньовенно вводили лікарські засоби.
Детально про свій стан Положинський не розповідав, він лаконічно висловився: "Я повернуся".
Шанувальники доброзичливо відреагували та побажали здоров’я артистові.
- "Швидкого відновлення та одужання".
- "Все буде добре. Відпочиньте поки, а тоді вже повернетесь".
- "Здоров’я вам та міцності".
Підписники звернули увагу і на те, що у Положинського зіниці різного розміру. Дехто висловив думку, що це анізокорія.
- "Ого, різниця в зіницях – це ефект від того, що капали?"
- "Що з вами робили, що такі різні зіниці?"
Додамо, що співак та шоумен спочатку служив у 47-й окремій механізованій бригаді, але згодом його перевели до іншого підрозділу, де він продовжив виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною.
Раніше "Телеграф" писав, що зірка серіалу "Віталька" Гарік Бірча перебуває на фронті. У період російсько-української війни Бірча часто ділився з підписниками деталями своєї служби, а також читав патріотичну поезію.