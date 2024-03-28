Положинский, который служит в ВСУ, попал под капельницу (фото)

Положинскому внутривенно вводили лекарственные средства

Бывший лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, оказался под капельницей. Это очень испугало его поклонников.

На своей странице в Instagram военный намекнул, что у него возникли проблемы со здоровьем. Также он разместил фотографию, на которой было видно, что ему внутривенно вводили лекарственные средства.

Подробно о своем состоянии Положинский не растекался мыслью по древу, он лаконично высказался: "Я вернусь".

Саша Положинский заболел

Поклонники доброжелательно отреагировали и пожелали здоровья артисту.

"Быстрого восстановления и выздоровления".

"Все будет хорошо. Отдохните пока, а тогда уж вернетесь".

"Здоровье вам и крепости".

Подписчики обратили внимание и на то, что у Положинского зрачки разного размера. Некоторые высказали мнение, что это анизокория.

"Ого, разница в зрачках – это эффект от того, что капали?"

"Что с вами делали, что такие разные зрачки?"

Напомним, что певец и шоумен сначала служил в 47-й отдельной механизированной бригаде, но вскоре его перевели в другое подразделение, где он продолжил выполнять свой долг перед Родиной.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча находится на фронте. В период русско-украинской войны Бирча часто делился с подписчиками деталями своей службы, а также читал патриотическую поэзию.