Положинский, который служит в ВСУ, попал под капельницу (фото)
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Положинскому внутривенно вводили лекарственные средства
Бывший лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, который с первых дней полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, оказался под капельницей. Это очень испугало его поклонников.
На своей странице в Instagram военный намекнул, что у него возникли проблемы со здоровьем. Также он разместил фотографию, на которой было видно, что ему внутривенно вводили лекарственные средства.
Подробно о своем состоянии Положинский не растекался мыслью по древу, он лаконично высказался: "Я вернусь".
Поклонники доброжелательно отреагировали и пожелали здоровья артисту.
- "Быстрого восстановления и выздоровления".
- "Все будет хорошо. Отдохните пока, а тогда уж вернетесь".
- "Здоровье вам и крепости".
Подписчики обратили внимание и на то, что у Положинского зрачки разного размера. Некоторые высказали мнение, что это анизокория.
- "Ого, разница в зрачках – это эффект от того, что капали?"
- "Что с вами делали, что такие разные зрачки?"
Напомним, что певец и шоумен сначала служил в 47-й отдельной механизированной бригаде, но вскоре его перевели в другое подразделение, где он продолжил выполнять свой долг перед Родиной.
Ранее "Телеграф" писал, что звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча находится на фронте. В период русско-украинской войны Бирча часто делился с подписчиками деталями своей службы, а также читал патриотическую поэзию.