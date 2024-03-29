Оля Цибульська заінтригувала, з ким проводить вечори у нічному Києві (відео)

У відеороботі артистка з'явилась із таємничою незнайомкою

Нещодавно українська співачка Оля Цибульська розповідала про найбільшу суму, яку отримувала за один виступ. Тепер зірка випустила нову композицію та кліп про ностальгічне кохання, яким заінтригувала шанувальників.

У пісні "Наша історія" розповідається романтична історія двох незнайомих жінок, між якими виникли сильні почуття. У відеороботі можна побачити, як Цибульська їде за кермом авто, тоді як на задньому сидінні — перебуває загадкова незнайомка. Виконавиця оспівує почуття, яким складно опиратися, адже душа прагне кохання.

Для кліпу обоє жінок обрали ефектні образи: Оля одягнула шкіряну сукню, тренч і короткі чоботи. А її супутниця по відеороботі — блузу та чоботи з леопардовим принтом, чорні шкіряни штани та тренч гірчичного відтінку.

Головний меседж композиції — кохання може подолати будь-які перешкоди, якщо воно — справжнє та сильне. І тут немає жодного значення статус, вік, національність або інші відмінності.

"Ностальгія приходить до кожного. Вона нагадує тобі про людей і моменти, в яких відчуваєш щастя. Щороку весна показує, скільки в тобі тепла, вогню і любові. Ми боїмося своїх слабкостей, хоча вони роблять нас людьми. Вони роблять нас щасливими. Коли дорослішаєш — страшно закохатись. Пам’ятаєш себе такою?", — розповіла знаменитість.

Пісня та кліп Олі Цибульської - "Наша історія"

Нещодавно "Телеграф" писав, як Оля Цибульська попрацювала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. Вона поширила світлину, де повністю перевтілилась й постала в ефектному образі. Візажист зробив їй насичений макіяж з акцентом на очі, одягнув перуку з червоним волоссям, а ще — червоний берет.