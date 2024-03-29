Оля Цыбульская заинтриговала, с кем проводит вечера в ночном Киеве (видео)

В видеоработе артистка появилась с таинственной незнакомкой

Недавно украинская певица Оля Цыбульская рассказывала о самой большой сумме, которую получала за одно выступление. Теперь звезда выпустила новую композицию и клип о ностальгической любви, которым заинтриговала поклонников.

В песне "Наша история" рассказывается романтическая история двух незнакомых женщин, между которыми возникли сильные чувства. В видеоработе можно увидеть, как Цыбульская едет за рулем авто, тогда как на заднем сиденье находится загадочная незнакомка. Между ними зарождается некая связь.

Для клипа обе женщины выбрали эффектные образы: Оля надела кожаное платье, тренч и короткие сапоги. А ее спутница по видеоработе — блузу и сапоги с леопардовым принтом, черные кожаные брюки и тренч горчичного оттенка.

В композиции идет речь о любви, которая способна преодолеть любые препятствия. Особый акцент поставлен на отсутствии границ в статусе, возрасте, национальности или других отличиях.

"Ностальгия приходит к каждому. Она напоминает тебе о людях и моментах, в которых испытываешь счастье. Каждый год весна показывает, сколько в тебе тепла, огня и любви. Мы боимся своих слабостей, хотя они делают нас людьми. Они делают нас счастливыми. Когда взрослеешь — страшно влюбиться. Помнишь себя такой?", — рассказала знаменитость.

Песня и клип Оли Цыбульской — "Наша история"

Недавно "Телеграф" писал, как Оля Цыбульская поработала со звездным визажистом Егором Андрюшиным. Она распространила фотографию, где полностью преобразилась и появилась в эффектном образе. Визажист сделал ей насыщенный макияж с акцентом на глаза, надел парик с красными волосами, а еще красный берет.