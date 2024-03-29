Мішина на Балі заговорила російською для подкасту свого тренера та потрапила в скандал (фото)
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Ксенія розповіла про філософію свого життя російською та роздратувала українців
Нещодавно відома блогерка Ксенія Мішина, яка нещодавно засвітилася із загадковим чоловіком, відпочивала на Балі та знялася для подкасту свого фітнес-тренера Сергія Пилькевича. Вона відкрила фанатам філософію свого життя та роздратувала українську аудиторію через російську мову.
На сторінці в Instagram тренер, який працює на міжнародну публіку, виклав відповідні кадри, де Мішина солодким голосом російською розповідає високопарні істини успіху. До речі, завдяки наполегливим заняттям Ксенія і справді має розкішний вигляд.
Ксенія, яка родом з Криму, розповіла, що не потрібно думати про минуле: "Можна продовжувати надалі рости і ставати з кожним днем вище і вище, прекрасніше і прекрасніше… Кожна жорстка ситуація – це підказка. Для того, щоб почути себе, треба виховати себе самостійно…", — висловилася Мішина.
Додамо, що Ксенія Мішина, яка нещодавно перейшла на українську мову, є ведучою програми "Я люблю Україну". Про цю програму на каналі ТЕТ говорять як про "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну". Але судячи з оприлюднених кадрів, іноді можна відсунути "свідому позицію" у далеку шухляду, аби трохи підзаробити грошенят, а потім знову повернутися до "щирого патріотизму".
Раніше "Телеграф" писав, що Ані Лорак у білому поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі". Ані скромно мовчить про війну в Україні.