Мішина на Балі заговорила російською для подкасту свого тренера та потрапила в скандал (фото)

Ксенія розповіла про філософію свого життя російською та роздратувала українців

Нещодавно відома блогерка Ксенія Мішина, яка нещодавно засвітилася із загадковим чоловіком, відпочивала на Балі та знялася для подкасту свого фітнес-тренера Сергія Пилькевича. Вона відкрила фанатам філософію свого життя та роздратувала українську аудиторію через російську мову.

На сторінці в Instagram тренер, який працює на міжнародну публіку, виклав відповідні кадри, де Мішина солодким голосом російською розповідає високопарні істини успіху. До речі, завдяки наполегливим заняттям Ксенія і справді має розкішний вигляд.

Ксенія Мішина "до" і "після"

Ксенія, яка родом з Криму, розповіла, що не потрібно думати про минуле: "Можна продовжувати надалі рости і ставати з кожним днем вище і вище, прекрасніше і прекрасніше… Кожна жорстка ситуація – це підказка. Для того, щоб почути себе, треба виховати себе самостійно…", — висловилася Мішина.

Мішина під час діалогу

Додамо, що Ксенія Мішина, яка нещодавно перейшла на українську мову, є ведучою програми "Я люблю Україну". Про цю програму на каналі ТЕТ говорять як про "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну". Але судячи з оприлюднених кадрів, іноді можна відсунути "свідому позицію" у далеку шухляду, аби трохи підзаробити грошенят, а потім знову повернутися до "щирого патріотизму".

Раніше "Телеграф" писав, що Ані Лорак у білому поспівчувала росіянам через теракт у "Крокусі". Ані скромно мовчить про війну в Україні.