Оля Цибульська зізналася, яку неймовірну суму отримувала за один виступ (відео)

Артистка зробила дивовижне зізнання

Популярна українська співачка Оля Цибульська, яка нещодавно розсекретила свої стосунки з Віталієм Козловським, зізналася, який найбільший гонорар отримувала. За словами артистки, це була чимала сума, а отримала вона її за новорічний корпоратив.

Як розповіла Оля Цибульська в інтерв’ю "Люкс ФМ", її найбільший гонорар становив 15 тисяч євро. Цю суму вона отримала ще до війни за виступ на новорічній вечірці.

"Напевно, найбільший — це був довоєнний, новорічний — 15 тисяч євро", — зізналася співачка.

При цьому Оля наголосила, що не буває такого, що весь гонорар вона забирає собі. Їй доводиться ділити гроші між членами команди, які працюють із нею під час виступів.

Цибульська висловила сподівання, що ще більші гонорари в артистів будуть у майбутньому, після війни.

До речі, у цьому ж інтерв’ю артистка зізналася, скільки витрачає на догляд за собою. За словами Олі Цибульської, її процедури та косметичні засоби коштують приблизно 15 тисяч гривень на місяць. А взагалі зірка мріє, що коли в неї будуть гроші, вона зніме дорогий кліп, такий, що заслужить "Греммі", і це буде пісня українською мовою. Але поки що у неї немає можливості знімати дорогі кліпи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після чуток про розлучення Оля Цибульська показала рідкісний кадр зі своїм чоловіком. Відомо, що чоловіком співачки є Сергій Грисюк.