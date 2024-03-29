Мишина на Бали заговорила по-русски для подкаста своего тренера и попала в скандал (фото)

Ксения рассказала о философии своей жизни на русском и разозлила украинцев

Недавно известная телеведущая Ксения Мишина, засветившаяся с загадочным мужчиной, отдыхала на Бали и снялась для подкаста своего фитнес-тренера Сергея Пилькевича. Она открыла фанатам философию своей жизни и разозлила украинскую аудиторию из-за русского языка.

На странице в Instagram тренер, работающий на международную публику, показал соответствующие кадры, где Мишина по-русски рассказывает высокопарные истины успеха. Кстати, благодаря упорным занятиям Ксения действительно выглядит роскошно.

Ксения Мишина "до" и "после"

Ксения, которая родом из Крыма, рассказала, что не нужно думать о прошлом: "Можно продолжать расти и становиться с каждым днем выше и выше, прекраснее и прекраснее… Каждая жесткая ситуация – это подсказка. Для того, чтобы услышать себя, нужно воспитать себя самостоятельно...".

Мишина во время диалога

Добавим, что недавно перешедшая на украинский язык Ксения Мишина является ведущей программы "Я люблю Україну". Об этой программе на канале ТЕТ говорят как о "самом патриотическом шоу о нашей большой непокоренной стране". Но судя по обнародованным кадрам, иногда можно отодвинуть "сознательную позицию" в дальний ящик, чтобы немного подзаработать деньжат, а потом незаметно вернуться к "патриотизму".

Ранее "Телеграф" писал, что Ани Лорак посочувствовала россиянам из-за теракта в "Крокусе". Ани скромно молчит о войне в Украине.