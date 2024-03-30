"Останнє фото в окулярах": Сашко Положинський, який служить в ЗСУ, переніс дві операції (фото)

Колишній лідер гурту "Тартак" наразі проходить післяопераційний період

Відомий український співак, лідер музичного гурту "Тартак", що розпався у 2022 році, Олександр Положинський повідомив шанувальників про свій стан здоров'я. Виконавець розповів, що цього тижня він зробив дві операції на очах — замінив кришталики.

На своїй сторінці у Фейсбуці 51-річний артист, який зараз боронить Україну у лавах Збройних сил, написав, що операції пройшли чудово і виявилися й близько не такими страшними, якими здавалися чоловіку до того. Тепер співак має витримати доволі тривалий післяопераційний період "стриманості та обережності".

Положинський виклав своє, за його словами, "останнє фото в окулярах", які він носив для покращення зору. "І я дуже сподіваюся, що такі окуляри мені більше ніколи не будуть потрібними", — зазначив Олександр.

Щодо деталей, то в коментарях до посту військовий розповів, що робилась операція приблизно 10 хвилин і під місцевим наркозом: "Трошки неприємно — яскраве світло в око і відчуття, як ніби щось в око втрапило. Не боляче і не довго".

Нагадаємо, що всього 2 дні тому Сашко Положинський показав фото з крапельницею. Детально про свій стан військовий не розповідав, але можна припустити, що в той момент чоловік відходив після операції.