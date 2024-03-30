"Последнее фото в очках": служащий в ВСУ Сашко Положинский перенес две операции (фото)

Бывший лидер группы "Тартак" проходит послеоперационный период

Известный украинский певец, лидер распавшейся в 2022 году музыкальной группы "Тартак", Александр Положинский сообщил поклонникам о своем состоянии здоровья. Исполнитель рассказал, что на этой неделе он совершил две операции на глазах — заменил хрусталики.

На своей странице в Фейсбуке 51-летний артист, который сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил, написал, что операции прошли прекрасно и оказались и не такими страшными, какими казались мужчине до этого. Теперь певец должен выдержать достаточно длительный послеоперационный период "сдержанности и осторожности".

Положинский выложил свое, по его словам, "последнее фото в очках", которое он носил для улучшения зрения. "И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не будут нужны", — отметил Александр.

Что касается деталей, то в комментариях к посту военный рассказал, что делалась операция примерно 10 минут и под местным наркозом: "Немножко неприятно — яркий свет в глаза и ощущение, как будто что-то в глаза попало. Не больно и не долго".

Напомним, что всего 2 дня назад Сашко Положинский показал фото с капельницей. Подробно о своем состоянии военный не рассказывал, но можно предположить, что в тот момент мужчина отходил после операции.