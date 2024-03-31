Свято пішло на користь: король Чарльз III, який лікується від раку, з дружиною відвідали пасхальну службу (свіжі фото)

Вперше за довгий час король Чарльз III з'явився на публічному заході

У каплиці Святого Георгія у Віндзорі відбулася служба на Великдень, який у Великій Британії святкують 31 березня. На ній був присутній король Чарльз III, який страждає від раку разом із дружиною Каміллою.

Це перший великий публічний захід, на якому з’явився король Карл III після оголошення страшного діагнозу. На службі цьогоріч було менше людей, ніж зазвичай.

Фото: Getty Images

Королева, як завжди, мала вишуканий та елегантний вигляд. Її Величність обрала смарагдовий колір для святкового образу. Камілла обрала сукню довжини міді і прикрасила її чорною накидкою. Доповнила лук королева сумкою Channel і довгими чоботами на підборах. Особливим образ зробив капелюх в тон сукні з оригінальним орнаментом.

Фото: Getty Images

Король Чарльз III також мав неперевершений вигляд попри хворобу. Його Величність був вдягнений у костюм та чорне класичне пальто. Прикрасила образ краватка блакитного кольору.

Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям на службі не з’явилися, оскільки принцеса Уельська проходить лікування від раку. Великодні канікули молода сім’я проведе у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що королева Камілла вперше замінила короля на монаршій великодній церемонії. Дружина короля увійшла в історію, адже вперше за 600 років очолила пасхальну службу.