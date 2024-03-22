У Кейт Міддлтон рак

Наразі дружина принца Вільяма проходить курс хіміотерапії

У Кейт Міддлтон, дружини майбутнього короля Великої Британії принца Вільяма, діагностували рак. Раніше онко знайшли у короля Чарльза III.

Про свій діагноз сама герцогиня Уельська повідомила у свіжому відеозверненні в Інстаграмі. Наразі 42-річна знаменитість перебуває на ранній стадії лікування.

За словами Кейт, для неї це був "величезний шок" після "неймовірно важких кількох місяців". Нагадаємо, що у січні принцесу було госпіталізовано для планової операції на черевній порожнині. Після цього вона лише раз "попалася" папараці, коли з Вільямом ходила за покупками.

"Я здорова і стаю сильнішою з кожним днем", — життєрадісно заявила Міддлтон. Подробиці захворювання не розголошуються.

За її словами, коли в січні їй зробили операцію на черевній порожнині, ще не було відомо про рак. "Проте аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хімієтерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", — сказала принцеса.

Знаменитість додала, що відновлення після січневої операції з приводу стану, який не було виявлено, зайняло час, і зараз пріоритетом було заспокоїти її сім'ю: "Ми з Вільямом робимо все можливе, щоб обробити та організувати це в приватному порядку заради нашої молодої родини. Нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті і Луї так, як їм зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде гаразд".

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III зараз перебуває у Сандрінгамі через причину того ж діагнозу. Відомо, що король відклав свої публічні обов'язки і приступив до ретельного лікування.

Фейкова смерть Чарльза III

У понеділок, 18 березня, у ЗМІ з’явилася інформація про смерть короля Великої Британії. У пабліках оприлюднили нібито скріншот із сайту королівської родини. Водночас такого повідомлення немає на сайті Букінгемського палацу, в соцмережах королівської родини. Про смерть Чарльза не написали і провідні британські ЗМІ. Інформація виявилася хибною.

Щоб спростувати такі чутки, Букінгемський палац опублікував нові знімки правителя. 19 березня 75-річний Чарльз зустрівся з ветеранами Корейської війни. На заході король був у гарному настрої та мав дуже бадьорий вигляд.