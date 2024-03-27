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У бежевому пальті: королева Камілла ефектно вийшла у світ і зустрілася з британцями (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Королева Камілла обрала розкішний лук
Королева Камілла обрала розкішний лук. Фото Getty Images

Вона мала елегантний та стильний образ

Поки король Чарльз III лікується від раку, його дружина Камілла виконує монарші обов’язки замість нього. Нещодавно вона виголошувала промову від імені короля, а тепер знову з'явилась на публіці.

Королева-консорт Великої Британії Камілла відвідала фермерський ринок у англійському місті Шрусбері. Вона мило спілкувалась з місцевими підприємцями та розглядала їхню продукцію.

Королева Камілла спілкується з продавцем
Getty Images

Для виходу у світ жінка обрала коричневу спідницю, елегантне бежеве пальто та чорні замшеві чоботи на невисоких підборах. Королева доповнила лук шкіряним клатчем і рукавичками чорного кольору. Усе це підкреслювало вишуканий смак Камілли.

Королева Камілла мала вишуканий образ
Getty Images

Побачити королеву прийшли десятки британців. Камілла радо усміхалась місцевим мешканцям і тиснула їм руки. Також їй передали плакати з підписом: "Надсилаю любов Кейт" і її світлини з королем Чарльзом III. Очевидно, Каміллу це дуже зворушило.

Королева Камілла взяла плакат від місцевих
Getty Images
Королева Камілла тримає фото
Getty Images

Також під час свого візиту королева залишила свій підпис у книзі відвідувачів на Старому ринку.

Королева Камілла ставить підпис
Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про те, як королева Камілла відвідала щорічні перегони на фестивалі у Глостерширі. Вона привернула увагу до себе увагу розкішним луком. Камілла одягнула красиве зелене пальто та капелюх зі штучним хутряним оздобленням.

Теги:
#Стиль #Королівська сім'я #Камілла