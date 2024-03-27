У бежевому пальті: королева Камілла ефектно вийшла у світ і зустрілася з британцями (фото)

Вона мала елегантний та стильний образ

Поки король Чарльз III лікується від раку, його дружина Камілла виконує монарші обов’язки замість нього. Нещодавно вона виголошувала промову від імені короля, а тепер знову з'явилась на публіці.

Королева-консорт Великої Британії Камілла відвідала фермерський ринок у англійському місті Шрусбері. Вона мило спілкувалась з місцевими підприємцями та розглядала їхню продукцію.

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Для виходу у світ жінка обрала коричневу спідницю, елегантне бежеве пальто та чорні замшеві чоботи на невисоких підборах. Королева доповнила лук шкіряним клатчем і рукавичками чорного кольору. Усе це підкреслювало вишуканий смак Камілли.

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Побачити королеву прийшли десятки британців. Камілла радо усміхалась місцевим мешканцям і тиснула їм руки. Також їй передали плакати з підписом: "Надсилаю любов Кейт" і її світлини з королем Чарльзом III. Очевидно, Каміллу це дуже зворушило.

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Також під час свого візиту королева залишила свій підпис у книзі відвідувачів на Старому ринку.

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Раніше "Телеграф" писав про те, як королева Камілла відвідала щорічні перегони на фестивалі у Глостерширі. Вона привернула увагу до себе увагу розкішним луком. Камілла одягнула красиве зелене пальто та капелюх зі штучним хутряним оздобленням.