На Мальдівах і лише удвох: Наталка Денисенко показала, яким було її весілля з чоловіком-військовим (фото)

Акторка поділилась архівними світлинами з великої події

Відома акторка Наталка Денисенко, яка минулого року ділилась змінами свого чоловіка-військового, зворушила прихильників. Зірка показала, яким було її весілля з Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну від російських окупантів.

До сьомої річниці весілля Наталка Денисенко поширила рідкісні світлини з весільної церемонії у своєму інстаграмі. Все відбувалося на Мальдівах і без гостей. Згодом організували ще кілька церемоній, але вже з гостями і розписом, як розповіла акторка.

"Сьогодні у нас з Андрієм Федінчиком річниця весілля. 1.04.2017 року на Мальдівах ми побралися. Лише він і я. Жодних гостей. Це було свято лише для нас двох, наше перше і головне весілля. Потім ще було декілька весіль з гостями і розписом, потім — ще весілля на четверту річницю. І мені хочеться ще. Вважаю, що образ нареченої мені дуже личить, скажіть? Сім років подружнього життя", — написала жінка.

Денисенко обрала для весілля на острові, білу сукню у формі рибки. По боках вона була обшита мереживом, а знизу — "хвіст" створював товстий шар фатину. Образ доповнювала довга фата, намисто з білих квітів і букет нареченої. Тоді як Андрій обрав білу сорочку, білі штани, пасок і метелик чорного кольору.

На світлинах подружжя мало щасливий та закоханий вигляд. Вони замовили на подію біло-червоний торт у формі серця з жовтими, червоними та оранжевими їстівними квітами. Також на торті були милі фігурки нареченої та нареченого, які обіймаються. На одній зі світлин Наталка частувала коханого цією смакотою.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Наталка Денисенко поширила декілька світлин без макіяжу. Вона зізналась, що колись мала проблемну шкіру. Акторка навіть лікувала шрами від акне лазером. Їй допомогли впоратися з проблемою, поради нутриціолога.