На Мальдивах и только вдвоем: Наталья Денисенко показала, какой была ее свадьба с мужем-военным (фото)

Актриса поделилась архивными фотографиями из большого события

Известная актриса Наталья Денисенко, которая в прошлом году делилась изменениями своего мужа-военного, тронула поклонников. Звезда показала, какой была ее свадьба с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

К седьмой годовщине свадьбы Наталья Денисенко распространила редкие фотографии со свадебной церемонии в своем инстаграмме. Всё происходило на Мальдивах и без гостей. Позже организовали еще несколько церемоний, но уже с гостями и росписью, как рассказала актриса.

"Сегодня у нас с Андреем Фединчиком годовщина свадьбы. 1.04.2017 года на Мальдивах мы поженились. Только он и я. Никаких гостей. Это был праздник только для нас двоих, наша первая и главная свадьба. Потом еще было несколько свадеб с гостями и росписью., потом — еще свадьба на четвертую годовщину. И мне хочется еще. Считаю, что образ невесты мне очень подходит, скажите? Семь лет супружеской жизни", — написала женщина.

Денисенко выбрала для свадьбы на острове белое платье в форме рыбки. По бокам оно было обшито кружевом, а снизу – "хвост" создавал толстый слой фатина. Образ дополняла длинная фата, бусы из белых цветов и букет невесты. Тогда как Андрей выбрал белую рубашку, белые брюки, пояс и бабочку черного цвета.

На фотографиях супруги выглядели счастливыми и влюбленными. Они заказали на событие бело-красный торт в форме сердца с желтыми, красными и оранжевыми съедобными цветами. Также на торте были милые фигурки невесты и жениха. На одной из фотографий Наталья угощала любимого этим вкусностями.

Ранее "Телеграф" писал о том, как Наталья Денисенко распространила несколько фотографий без макияжа. Она призналась, что когда-то имела проблемную кожу. Актриса даже лечила шрамы от акне лазером. Ей помогли справиться с проблемой, советы нутрициолога.