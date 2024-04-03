Полуничний блонд: Лілія Ребрик після народження донечки оновила імідж (відео)

Талановита телеведуча залишилась яскравою блондинкою

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, яка нещодавно народила третю донечку, вирішила освіжити свій образ. Знаменитість пофарбувала волосся та показала результат своїм підписникам.

Лілія залишилася білявкою, проте зробила яскравіший відтінок. Жінка показала чарівні кадри на сторінці в Instagram.

Над образом ведучої та багатодіної матері працював майстер Володимир Швайдецький. Правда, артистці завадив показати укладку потужний вітер.

Сильний вітер завадив продемонструвати укладку

Помітно, що пасма Лілії Ребрик після фарбування мали рожевий відтінок. Таке фарбування має назву полуничний блонд.

Ребрик під час фарбування та після

У коментарях підписники зірки обсипали компліментами багатодітну матір, підкресливши, що вона красуня та розумниця.

Реакція підписників

"Ви така чарівна. Який красивий колір волосся. Він вам дуже личить", – написали фанати.

Нагадаємо, що донька Лілії Ребрик Адель народилася 15 березня 2024 року. Дівчинка зʼявилася на світ з вагою 3500 г. та ростом 52 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведуча Лілія Ребрик зізналася, чи свариться із чоловіком. Телезірка вважає, що люди повинні вміти говорити між собою, поважати та чути одне одного.