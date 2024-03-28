42-річна Лілія Ребрик у чорному боді вразила ідеальною фігурою після пологів (фото)

Лілія Ребрик мріє повернутися на сцену театру

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яку нещодавно виписали з пологового, вразила шанувальників своїм розкішним виглядом. Вона постала у незвичному образі на чорно-білих кадрах.

На сторінці в Instagram Ребрик оприлюднила свіже красиве фото, на якому зірка позує у боді чорного кольору, куртці-косусі та з вечірнім макіяжем. Лілія також зробила оптимістичний пост.

"У мене найголовніша роль в житті – я мама! Граю цю роль вже втретє і це насправді моя улюблена з-поміж усіх! Але сумую за театром, за глядачами, за хвилюванням перед виходом на сцену і емоціями вже після зіграної вистави. Тож, ще зовсім трошки і я знову запалю на сцені свого рідного Молодого театру. Скоро побачимося!" – написала Ребрик.

Лілія Ребрик у косусі

Фанати висловили своє захоплення та зробили чимало приємних компліметів.

"Вітаю, Ліля! Чекаємо на нові спектаклі та історії".

"Головне, всі ролі вам вдаються на відмінно".

"Сексі-мама".

Були й ті юзери, яким не сподобався відвертий вигляд зірки. На це Ліля з гумором відповіла: "Ой, так хотілося привітати саме в спідньому! Так, щоб аж в грудях шкварчало".

Раніше "Телеграф" писав, що Лілія Ребрик ділилася секретами третьої вагітності. Зірка почувалася дуже щасливою.