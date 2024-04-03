Клубничный блонд: Лилия Ребрик после рождения дочери обновила имидж (видео)
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Талантливая телеведущая осталась яркой блондинкой
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно родила третью дочь, решила освежить свой образ. Знаменитость покрасила волосы и показала результат своим подписчикам.
Лилия осталась блондинкой, однако сделала более яркий оттенок. Женщина показала волшебные кадры на странице в Instagram.
Над образом ведущей и многодневной матери работал мастер Владимир Швайдецкий. Правда, артистке помешал показать укладку мощный ветер.
Примечательно, что пряди Лилии Ребрик после окрашивания имели розовый оттенок. Такая окраска называется клубничный блонд.
В комментариях подписчики звезды осыпали комплиментами многодетную мать, подчеркнув, что она красавица и умница.
"Вы такая очаровательная. Какой красивый цвет волос. Он вам очень подходит", — написали фанаты.
Напомним, что дочь Лилии Ребрик Адель родилась 15 марта 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.