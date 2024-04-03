Клубничный блонд: Лилия Ребрик после рождения дочери обновила имидж (видео)

Талантливая телеведущая осталась яркой блондинкой

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно родила третью дочь, решила освежить свой образ. Знаменитость покрасила волосы и показала результат своим подписчикам.

Лилия осталась блондинкой, однако сделала более яркий оттенок. Женщина показала волшебные кадры на странице в Instagram.

Над образом ведущей и многодневной матери работал мастер Владимир Швайдецкий. Правда, артистке помешал показать укладку мощный ветер.

Сильный ветер помешал продемонстрировать укладку

Примечательно, что пряди Лилии Ребрик после окрашивания имели розовый оттенок. Такая окраска называется клубничный блонд.

Ребрик во время окрашивания и после

В комментариях подписчики звезды осыпали комплиментами многодетную мать, подчеркнув, что она красавица и умница.

Реакция подписчиков

"Вы такая очаровательная. Какой красивый цвет волос. Он вам очень подходит", — написали фанаты.

Напомним, что дочь Лилии Ребрик Адель родилась 15 марта 2024 года. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведущая Лилия Ребрик призналась, ссорится ли с мужем. Телезвезда считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.