Блогерка Раміна Есхакзай заінтригувала, що її серце знову зайняте

Раміна не розголошувала деталі про нового обранця

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай, яка заявила, що не бажає мати своїх дітей, після розлучення знову зустріла нове кохання. Знаменитість тривалий час була поглинута роботою, а особисте життя відклала на потім.

Блогерка на сторінці в Instagram вирішила поспілкуватися з підписниками. Есхакзай повідомила, що нового обранця показувати зацікавленій публіці не поспішає й запевнила, що зробить це лише після закінчення війни.

Раміна тримає інтригу

Така відповідь породила чутки, що обранець Раміни перебуває на фронті. "Покажу після завершення повномасштабного вторгнення. У рамках безпеки не можна", — коротко пояснила Раміна.

Додамо, що на початку минулого року Раміна Есхакзай розповідала, що розірвала стосунки зі своїм нареченим, українським адвокатом Євгеном Проніним, з яким зустрічалася протягом п’яти років. Пара розійшлася без взаємних претензій.

Раніше "Телеграф" писав, що оперна співачка Олена Гребенюк розповіла, що вперше виходить заміж у 48 років. Співачка зустріла справжнє кохання.