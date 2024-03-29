Оперна співачка Олена Гребенюк у 48 років вперше виходить заміж (фото)

Співачка зустріла справжнє кохання

Українська оперна співачка Олена Гребенюк поділилася радістю, що виходить заміж. Десять років тому вона вже збиралася під вінець, але коханий раптово помер, що стало справжнім ударом.

В інтервʼю для проєкту "Наодинці" знаменитість відверто про все розповіла та засвітила обручку на пальці. Олена пригадала, як познайомилась з новим обранцем.

"Запросила його посвятити паску. Ми жили в одному домі багато років, але не бачилися. Мабуть, він мене знав, а я не бачила. Спільний друг нас познайомив", – розповіла Гребенюк.

Оперна співачка Олена Гребенюк

Наразі закохані вже протягом восьми місяців живуть разом і почуваються щасливими.

"Він – автодорожник. Він з категорії чоловіків, котрі можуть все: забити цвях, попрати, зробити поїсти. Тому я можу прийти додому, і в мене є вечеря. Я для себе колись вирішила, що чоловік повинен вміти все, бо в мене така професія, що я ж можу щось не встигнути", – пояснила жінка.

Чоловік уже зізнався у коханні та зробив пропозицію руки і серця, на яку жінка відповіла: "Так". Пишне весілля пара влаштовувати не збирається, адже вважає, що війна – не привід для феєрверків.

Олена уточнила, що мріяла про весілля десять років тому. Наразі вона зріла жінка, яка вважає, що просто потрібно довіритися долі.

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