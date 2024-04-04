Блогерша Рамина Эсхакзай заинтриговала, что ее сердце вновь занято

Рамина не разглашала детали о новом избраннике

Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай, заявившая, что не желает иметь своих детей, вновь встретила новую любовь. Знаменитость долгое время была поглощена работой, а личную жизнь отложила на потом.

Блогерша на странице в Instagram решила пообщаться с подписчиками. Эсхакзай сообщила, что нового избранника показывать заинтересованной публике не спешит и заверила, что сделает это только после окончания войны.

Рамина держит интригу

Такой ответ породил слухи, что избранник Рамины находится на фронте. "Покажу после завершения полномасштабного вторжения. В рамках безопасности нельзя", — лаконично объяснила Рамина.

Добавим, что в начале прошлого года Рамина Эсхакзай рассказывала , что разорвала отношения со своим женихом, украинским адвокатом Евгением Прониным, с которым встречалась в течение пяти лет. Пара разошлась без взаимных претензий.

Ранее "Телеграф" писал, что оперная певица Елена Гребенюк рассказала, что впервые выходит замуж в 48 лет. Певица встретила настоящую любовь.