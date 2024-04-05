MamaRika на межі розриву з чоловіком Сергієм Середою: "Відносини вичерпують себе"

Також співачка презентувала кліп про "надскладні часи", що проживаються з відомим коміком

Українська виконавиця, учасниця "Фабрики зірок" Анастасія Середа (у дівоцтві Кочетова), яка виступає під псевдонімом MamaRika, приголомшила шанувальників. 34-річна зірка поділилась, що не хоче нічого приховувати від фанів у "надскладний" для її родини час, а саме про кризу у шлюбі з відомим коміком і ведучим Сергієм Середою.

"Будь-які відносини в якийсь момент вичерпують себе — це доросле життя. Наша сімʼя проживає надскладні часи, і так як зараз нас не хитало ніколи!", — написала артистка. MamaRika зазначила, що вони з Сергієм не хочуть здаватися і зараз намагаються робити все, що в їх силах, щоб зберегти сім'ю.

Нагадаємо, що пара у шлюбі з березня 2020 року. Таємне весілля зірок відбулося у Таїланді, а 2 серпня 2021 року Анастасія та Сергій вперше стали батьками — у них народився син Давід.

Також співачка представила цього дня новий кліп, в якому розповідається саме про труднощі у стосунках зіркового подружжя. Музичне відео зняте на композицію під назвою "Хтось Йде".

Нагадаємо, що зовсім нещодавно українська виконавиця збільшила груди. MamaRika зазначила, що захотіла стати кращою версією себе.