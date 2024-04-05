"У кого вкрали?": зірка "Школи" Ліза Василенко і росіянин Моргенштерн спантеличили фото з немовлям (фото)

Скандальна парочка вирішила взяти дитину напрокат

Актриса та модель родом з України, зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко, яка закрутила роман із російським репером Моргенштерном, спантеличила своїх шанувальників. Разом із 26-річним чоловіком вона виклала низку "сімейних" знімків з немовлям.

Дівчина постійно викладає в соцмережі Інстаграм свої фотографії, але на жодному з них вона не демонструвала вагітний животик. Опальна пара вирішила хайпанути на темі материнства, і підписавши кадри "Діти так швидко ростуть".

Якщо одні підписники повірили, що 25-річна Василенко справді "залетіла" від Моргенштерна, інші відписали, що пара просто взяла чужу дитину винятково для фото.

"Підкажіть де дитину в оренду взяти? Теж хочу з хлопцем таку фотосесію", "Дитина напрокат", "У кого вкрали дитину?", "Коли дитину дали чисто для фото", — жартують користувачі в коментарях до посту, що інтригує.

Нагадаємо, що Ліза Василенко, перш ніж відбулося повномасштабне вторгнення Росії, проживала на території РФ. Вона привернула увагу громадськості скандалом через свої заяви, згідно з якими вона воліла б "здохнути там, ніж в Україні". Василенко стверджувала, що в Росії має більше можливостей для розвитку. Крім того, вона назвала українських патріотів, які засудили її за переїзд у країну-агресорку, "тупими", а пізніше загриміла на "Миротворець".

Після 24 лютого 2022 року, в інтерв’ю Раміні Есхакзай зізналася, що шкодує про свої попередні висловлювання. Вона заявила, що остаточно завершила зв’язки із Росією. Спочатку вона засуджувала війну у соціальних мережах і брала участь в антивоєнних мітингах, залишила РФ і вирушила до Європи. Через деякий час Василенко перестала говорити про війну на своїй батьківщині і повернулася до звичайного життя: створює відеоконтент під російські музичні композиції та працює на платформі OnlyFans.

На початку травня 2023 року стало відомо про стосунки Лізи Василенко та росіянина Моргенштерна. Скандальну пару помітили в обіймах та поцілунках на одному з пляжів у Дубаї. Їхній роман закінчився всього через пів року, але, судячи зі спільних фото, пара знову возз’єдналася.

Раніше повідомлялося, що українська актриса Олеся Жураковська засудила колишню подругу-росіянку. Довгий час вона мала дружні стосунки з Іриною Горбачовою, яка сама народилася у Маріуполі.