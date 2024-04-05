Рус

"У кого вкрали?": зірка "Школи" Ліза Василенко і росіянин Моргенштерн спантеличили фото з немовлям (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Моргенштерн та Ліза Василенко разом Новина оновлена 05 квітня 2024, 08:10
Моргенштерн та Ліза Василенко разом. Фото https://www.instagram.com/morgen_shtern/

Скандальна парочка вирішила взяти дитину напрокат

Актриса та модель родом з України, зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко, яка закрутила роман із російським репером Моргенштерном, спантеличила своїх шанувальників. Разом із 26-річним чоловіком вона виклала низку "сімейних" знімків з немовлям.

Дівчина постійно викладає в соцмережі Інстаграм свої фотографії, але на жодному з них вона не демонструвала вагітний животик. Опальна пара вирішила хайпанути на темі материнства, і підписавши кадри "Діти так швидко ростуть".

Якщо одні підписники повірили, що 25-річна Василенко справді "залетіла" від Моргенштерна, інші відписали, що пара просто взяла чужу дитину винятково для фото.

ліза василенка та моргенштерн з немовлям

"Підкажіть де дитину в оренду взяти? Теж хочу з хлопцем таку фотосесію", "Дитина напрокат", "У кого вкрали дитину?", "Коли дитину дали чисто для фото", — жартують користувачі в коментарях до посту, що інтригує.

ліза василенка та моргенштерн з дитиною
ліза василенка та моргенштерн з немовлям
ліза василенка та моргенштерн з дитиною

Нагадаємо, що Ліза Василенко, перш ніж відбулося повномасштабне вторгнення Росії, проживала на території РФ. Вона привернула увагу громадськості скандалом через свої заяви, згідно з якими вона воліла б "здохнути там, ніж в Україні". Василенко стверджувала, що в Росії має більше можливостей для розвитку. Крім того, вона назвала українських патріотів, які засудили її за переїзд у країну-агресорку, "тупими", а пізніше загриміла на "Миротворець".

Після 24 лютого 2022 року, в інтерв’ю Раміні Есхакзай зізналася, що шкодує про свої попередні висловлювання. Вона заявила, що остаточно завершила зв’язки із Росією. Спочатку вона засуджувала війну у соціальних мережах і брала участь в антивоєнних мітингах, залишила РФ і вирушила до Європи. Через деякий час Василенко перестала говорити про війну на своїй батьківщині і повернулася до звичайного життя: створює відеоконтент під російські музичні композиції та працює на платформі OnlyFans.

На початку травня 2023 року стало відомо про стосунки Лізи Василенко та росіянина Моргенштерна. Скандальну пару помітили в обіймах та поцілунках на одному з пляжів у Дубаї. Їхній роман закінчився всього через пів року, але, судячи зі спільних фото, пара знову возз’єдналася.

ліза василенка та моргенштерн
ліза василенка та моргенштерн

Раніше повідомлялося, що українська актриса Олеся Жураковська засудила колишню подругу-росіянку. Довгий час вона мала дружні стосунки з Іриною Горбачовою, яка сама народилася у Маріуполі.

Теги:
#Діти #Моргенштерн #Ліза Василенко