MamaRika на грани разрыва с мужем Сергеем Середой: "Отношения исчерпывают себя"

Также певица презентовала клип о "сверхсложных временах", проживающих с известным комиком

Украинская исполнительница, участница "Фабрики звезд" Анастасия Середа (в девичестве Кочетова), выступающая под псевдонимом MamaRika, ошеломила поклонников. 34-летняя звезда поделилась, что не хочет ничего скрывать от фанатов в "сверхсложное" для ее семьи время, а именно о кризисе в браке с известным комиком и ведущим Сергеем Середой.

"Любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя — это взрослая жизнь. Наша семья проживает сверхсложные времена, и так как сейчас нас не шатало никогда!", — написала артистка. MamaRika отметила, что они с Сергеем не хотят сдаваться и сейчас пытаются делать все, что в их силах, чтобы сохранить семью.

Напомним, что пара в браке с марта 2020 года. Тайная свадьба звезд состоялась в Таиланде, а 2 августа 2021 Анастасия и Сергей впервые стали родителями — у них родился сын Давид.

Также певица представила в этот день новый клип, в котором рассказывается именно о трудностях в отношениях звездных супругов. Музыкальное видео снято на композицию под названием "Хтось Йде".

Напомним, что совсем недавно украинская исполнительница увеличила грудь. MamaRika отметила, что захотела стать лучшей версией себя.