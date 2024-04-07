Травесті-діва Монро розповіла, скільки заробляє під час війни

Монро активно веде свій блог

Українська блогерка Монро, яка заявляла, що не збирається виїжджати з України, розповіла про свої доходи та витрати під час великої війни в Україні. Зірка уточнила, що її заробіток значно зменшився.

В інтерв'ю Oboz.ua вона розповіла, що до великої війни Монро проводила була частою гостею на корпоративах та активно спілкувалася у блозі. Нині на свята знаменитість дуже рідко запрошують.

Основний заробіток для блогерки – це YouTube-канал, який приносить незначний дохід, але цього вистачає на комунальні послуги, догляд за кішками та різні приємні дрібнички.

"З початку повномасштабної війни основним моїм заробітком став YouTube-канал. Я рада, що вісім років тому почала активно опубліковувати відео. І, до речі, спочатку заробляла на місяць доларів 20. А на 100 доларів вийшла, мабуть, років через чотири. Це розповідаю для того, щоб пояснити, що одразу стільки, як хтось мріє, не заробиш. А нині мені вистачає заробітку в Інтернеті на комуналку, на моїх кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але все відносно – мені достатньо", — уточнила Монро.

Монро також додала, що вести блог – нелегка робота. Як говорить блогерка, потрібно постійно знімати контент та публікувати відео за певними правилами. Це теж забирає сили та енергію.

"Працювати доводиться постійно. Починаю, коли прокинулася: є настрій – знімаю ранковий влог. Немає – стараюся себе не ґвалтувати. Однак треба розуміти, що якщо не викладаєш на YouTube який час свіже відео, то випадаєш із рекомендацій навіть для людей, які на тебе підписані. Умовно треба знімати щонайменше два відео на тиждень", — зазначила блогерка.

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