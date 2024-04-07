Травести-дева Монро рассказала, сколько зарабатывает во время войны

Монро активно ведет свой блог

Украинская блогерша Монро, которая заявляла, что не собирается уезжать из Украины, рассказала о своих доходах и расходах во время большой войны в Украине. Звезда уточнила, что ее заработок значительно снизился.

В интервью Oboz.ua она рассказала, что до большой войны Монро была частой гостей на корпоративах и активно общалась в блоге. Сейчас на праздники знаменитость очень редко приглашают.

Основной заработок для блогерши – это YouTube-канал, который приносит незначительный доход, но этого хватает на коммунальные услуги, уход за кошками и разные приятные безделушки.

"С начала полномасштабной войны основным моим заработком стал YouTube-канал. Я рада, что восемь лет назад начала активно опубликовывать видео. И, кстати, сначала зарабатывала в месяц долларов 20. А на 100 долларов вышла, пожалуй, лет через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь… А сейчас мне хватает заработка в Интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и на какие-то маленькие радости – это небольшой доход, но все относительно – мне достаточно", — уточнила Монро.

Монро также добавила, что вести блог – нелегкая работа. Как говорит блогер, нужно постоянно снимать контент и публиковать видео по определенным правилам. Это тоже отнимает силы и энергию.

"Работать приходится постоянно. Начинаю, когда проснулась: есть настроение – снимаю утренний влаг. Нет – стараюсь себя не насиловать. Однако надо понимать, что если не выкладываешь на YouTube какое-то время свежее видео, то выпадаешь из рекомендаций даже для людей, которые на тебя подписаны. Условно нужно снимать как минимум два видео в неделю", — отметила блогерша.

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