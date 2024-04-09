"Я за консервативні стосунки": Аліна Гросу розповіла, чи живе разом з чоловіком

Артистка пояснила, що дотримується традиційних засад в сім'ї

Українська співачка Аліна Гросу, яка вдруге вийшла заміж, детальніше розповіла підписникам про свою сім'ю. Гросу запевнила, що дотримується консервативних стосунків.

На сторінці в Instagram у співачки поцікавилися, чи живе вона разом зі своїм коханим, чи їхні зустрічі відбуваються на нейтральній території. 28-річна артистка відповіла, що вони з чоловіком живуть разом, адже Аліна дотримується класичного погляду на сім'ю та не уявляє стосунків на відстані.

Аліна відповіла підписникам

"Це сім'я вихідного дня, чи як? Не уявляю такі стосунки взагалі. Це не моя історія. Можливо, щось колись зміниться, років через 40-50. Поки що я за стандартні, стабільні, консервативні стосунки. Не на нейтральній території" – пояснила Аліна.

Особистість чоловіка Гросу не розсекречує

Додамо, що влітку 2019 року Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Але вже в грудні того ж року сім'я розпалася. 2021 року вперше заговорили про роман артистки з російським актором Романом Полянським, але під час великої війни стосунки Полянський та Гросу розірвали.

В лютому цього року артистка вдруге вийшла заміж. Виконавиця не поспішає розсекречувати особистість чоловіка, інтригуючи фанів. Новим чоловіком Аліни Гросу, за непідтвердженою інформацією, може бути Полянський. Це російський актор, який, як відомо, після вторгнення РФ в Україну завітав у Москві на прем'єру фільму режисера Валерія Фокіна — путініста, який підтримує вторгнення у нашу країну і геноцид українців.