"Я за консервативные отношения": Алина Гросу рассказала, живет ли вместе с мужем

Артистка объяснила, что соблюдает традиционные устои в семье

Украинская певица Алина Гросу, которая во второй раз вышла замуж, подробнее рассказала подписчикам о своей семье. Гросу заверила, что придерживается консервативных взглядов на отношения.

На странице в Instagram у певицы поинтересовались, живет ли она вместе со своим любимым или их встречи проходят на нейтральной территории. 28-летняя артистка ответила, что они с мужем живут вместе, ведь Алина придерживается классического варианта семьи и не представляет свои отношения на расстоянии.

Алина ответила подписчикам

"Это семья выходного дня, или как? Не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-нибудь изменится, лет через 40-50. Пока я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории" – объяснила Алина.

Личность мужа Гросу не рассекречивает

Добавим, что летом 2019 года Гроссу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Но уже в декабре того же года семья распалась. В 2021 впервые заговорили о романе артистки с российским актером Романом Полянским, но во время великой войны отношения Полянский и Гросу разорвали.

В феврале этого года артистка во второй раз вышла замуж. Исполнительница не спешит рассекречивать личность мужа, интригуя фанатов. Новым мужем Алины Гросу, по неподтвержденной информации, может быть Полянский. Это российский актер, который, как известно, после вторжения РФ в Украину побывал в Москве на премьере фильма режиссера Валерия Фокина, который поддерживает вторжение в нашу страну и геноцид украинцев.