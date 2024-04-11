MamaRika на тлі сімейної кризи розповіла, чи живе з чоловіком

Кардинальних кроків пара не робить

Українська співачка MamaRika, яка переживає непростий період у сімейному житті, зізналась, чи все ще разом із шоуменом Сергієм Середою. Співачка пояснила ошелешеним фанатам, що поки кардинальних кроків пара не робить.

Жінка на сторінці в Instagram наголосила, що в них із Сергієм Середою є маленький син, якому потрібні і тато, і мама. MamaRika розуміє, що сім’я – це велика праця над собою та стосунками.

MamaRika з чоловіком

"Кажемо як є, ми живемо разом, в нас син. Це було б дуже егоїстично зараз звалити все на нього, ми йому потрібні", — пояснила знаменитість.

Подружжя виховує сина Давида

MamaRika сподівається, що сімейний психолог та час допоможуть вирішити сімейні негаразди.

"Постійні діалоги, робота з психологом, пробуємо чути одне одного, не звинувачувати і розуміти. Так, для того, щоб відновити або хоча б спробувати повернутися до того, що було, потрібен час, тому просто дайте нам його…", — додала артистка.

Підписники по-різному відреагували на пост знаменитості. Дехто акцентував увагу на тому, що забагато драматургії в цьому питанні.

Підписники по-різному відреагували на пост MamaRika

Додамо, що MamaRika та Сергій Середа разом протягом дев'яти років, з них у шлюбі чотири. Пара зіграла весілля у Таїланді. Подружжя виховує спільного сина Давида, якому буде три роки.

Раніше "Телеграф" писав, що Лілія Ребрик розповіла, чи свариться з чоловіком. Ребрик вважає, що люди мають уміти говорити між собою, поважати та чути один одного.