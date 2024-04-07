MamaRika розповіла про кофлікти в сім’ї та зізналася, чому звертається до психолога

Співачка має масштабну кризу в сім'ї

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) розповідала, що знаходиться на межі розлучення з чоловіком Сергієм Середою. У сім'ї артистки часто бувають бурхливі конфлікти.

У програмі "Міністерство прем'єр" розповіла, що вони часто бувають у сімейного психолога, але поки всі потуги залагодити конфлікт не принесли ніяких результатів. Сім'я переживає велику кризу.

"Сергій першим пішов до психолога, а потім запропонував нам сімейну терапію. Ми зараз провели кілька сеансів, але поки що важкувато. Кожна наша розмова закінчується конкретним скандалом і літають предмети. Може летіти стілець у стіну, я б'ю кулаками. Було, що й посуд били", — пояснила MamaRika.

MamaRikа з чоловіком

Співачка пригадала, що під час в Буковелі вони намагалися відверто поговорити про проблеми в сім’ї, але все знову закінчилось сваркою.

"Це був жах, а не поїздка. Це був катарсис, чистка, емоційна екзекуція, але вона була потрібна. Я тішуся, що так сталося, бо це витягнуло з нас справжні болі, розмови, які мали статися. Ми усвідомили, що у нас дійсно великі проблеми і ми хочемо з цим щось робити", — сказала зірка.

Співачка уточнила, що вперше за дев’ять років спільного життя вони з чоловіком мають таку масштабну кризу. Пара разом виховує сина Давида, якому у серпні виповниться три роки.

Раніше "Телеграф" писав, що Лілія Ребрик розповіла, чи свариться з чоловіком. Ребрик вважає, що люди мають уміти говорити між собою, поважати та чути один одного.