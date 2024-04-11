MamaRika на фоне семейного кризиса рассказала, живет ли с мужем

Кардинальных шагов пара не делает

Украинская певица MamaRika, которая переживает непростой период в семейной жизни, призналась, все еще вместе с шоуменом Сергеем Середой. Певица объяснила ошарашенным фанатам, что пока кардинальных шагов пара не делает.

Женщина на странице в Instagram подчеркнула, что у них с Сергеем Середой есть маленький сын, которому нужны и папа, и мама. MamaRika понимает, что семья – это большая работа над собой и отношениями.

MamaRika с мужем. Фото instagram.com/mamarika_official/

"Говорим как есть, мы живем вместе, у нас сын. Это было бы очень эгоистично сейчас свалить все на него, мы ему нужны", — объяснила знаменитость.

Супруги воспитывают сына Давида. Фото instagram.com/mamarika_official/

MamaRika надеется, что семейный психолог и время помогут решить семейные невзгоды.

"Постоянные диалоги, работа с психологом, пробуем слышать друг друга, не винить и понимать. Да, для того, чтобы восстановить или хотя бы попытаться вернуться к тому, что было, нужно время, поэтому просто дайте нам его…", — добавила артистка.

Подписчики по-разному отреагировали на пост знаменитости. Некоторые акцентировали внимание на том, что слишком много драматургии в этом вопросе.

Подписчики по-разному отреагировали на пост MamaRika

Добавим, что MamaRika и Сергей Середа вместе в течение девяти лет, из них в браке четыре. Пара сыграла свадьбу в Таиланде. Супруги воспитывают общего сына Давида, которому будет три года.

Ранее "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик рассказала, ссорится ли с мужем. Ребрик считает, что люди должны уметь говорить между собой, уважать и слышать друг друга.