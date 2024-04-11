Дружина Тополі здивувала, що вчиться володіти холодною зброєю

Заняття з японським мечем дисциплінують

Українська співачка Олена Тополя, яка вразила ніжними кадрами з орхідеєю, розповіла шанувальникам, що вчиться володіти холодною зброєю — японським мечем. Олена раніше займалася в тирі, де здобула хороші навички, адже в умовах війни, на думку знаменитості, потрібно бути готовим до всього.

В інтерв'ю kp.ua артистка розповіла, що нове хобі поглинуло її після того, як вона повернулася з Америки до України. Співачка переконана, що це цікаве заняття допоможе їй бути в тонусі, а також почуватися більше впевненою в житті.

Олена зайнялася новим хобі. Фото instagram.com/alyoshasinger/

"Після повернення з Америки вирішила, що хочу для себе освоїти володіння холодною зброєю. Це дозволяє підтримувати себе в тонусі, в хорошій фізичній формі, щоб бути впевненою в собі і в фізичному плані, і в духовному, і в розумовому", — розповіла Тополя.

Заняття з японським довгим гострим мечем, який називається катана, є непростими та небезпечними. Вони дисциплінують, допомагають сконцентруватися та розвивають реацію.

"На заняття з катаною я пішла, бо мені захотілося виплеснути емоції. Катана – це дуже гострий меч. Це номер один по небезпеці холодної зброї, і треба бути дуже обережним, м'яко кажучи. Це дисциплінує, розвиває реакцію, концентрацію, спостережливість. У цьому мистецтві дуже багато моментів, які вчать людину швидко реагувати, оцінювати, аналізувати і діяти", — зізналась співачка.

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