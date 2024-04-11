Жена Тополи удивила, что учится владеть холодным оружием

Занятия с японским мечом дисциплинируют

Украинская певица Елена Тополя, поразившая нежными кадрами с орхидеей, рассказала поклонникам, что учится владеть холодным оружием — японским мечом. Елена раньше занималась в тире, где получила хорошие навыки, ведь в условиях войны, по мнению знаменитости, нужно быть готовым ко всему.

В интервью kp.ua артистка рассказала, что новое хобби поглотило ее после того, как она вернулась из Америки в Украину. Певица убеждена, что это интересное занятие поможет ей быть в тонусе, а также чувствовать себя более уверенной в жизни.

Елена занялась новым хобби. Фото instagram.com/alyoshasinger/

"Вернувшись из США я решила, что хочу для себя освоить владение холодным оружием. Это позволяет поддерживать себя в тонусе, в хорошей физической форме, чтобы быть уверенной в себе в физическом плане, в духовном и в умственном", — рассказала Тополя. .

Занятия с японским длинным острым мечом, который называется катана, непростые и опасные. Они дисциплинируют, помогают сконцентрироваться и развивают реакцию.

"На занятие с катаной я пошла, потому что мне захотелось выплеснуть эмоции. Катана – это очень острый меч. Это номер один по опасности холодного оружия, и надо быть очень осторожным, мягко говоря. Это дисциплинирует, развивает реакцию, концентрацию, наблюдательность. В этом искусстве очень много моментов, оно учит человека быстро реагировать, оценивать, анализировать и действовать», — призналась певица.

Ранее "Телеграф" писал, что телеведущая Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике. Знаменитость отлично провела время в Хмельницком.