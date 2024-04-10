Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігуркою в купальнику (фото)
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Леся одягла купальник та поніжилася під сонячними променями
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показала рідкісну колекцію порцеляни, поділилася світлинами з рідного Хмельницького. Знаменитість виклала кадри у чорному відкритому купальнику.
На своїй сторінці в Instagram Леся оприлюднила фото, де вона гуляє вуличками сонячного міста. Нікітюк коротко написала: "Хмельницький. Сезон відкрила".
На світлинах ведуча позує разом з племінницею та показує, як вони разом гарно проводять час на свіжому повітрі.
Леся не гаяла часу та скористалася тим, що Україну накрила весняна спека. Вона одягла купальник та поніжилася під сонячними променями.
Леся – у чудовій формі. Додамо, що блогерка активно займається спортом, аби мати ідеальний вигляд.
Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Зірка опублікувала оригінальний ролик, де у перуці та макіяжі у стилі 90-х заспівала під мелодію пісні "Двоє".