Леся Нікітюк похизувалася стрункою фігуркою в купальнику (фото)

Леся одягла купальник та поніжилася під сонячними променями

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показала рідкісну колекцію порцеляни, поділилася світлинами з рідного Хмельницького. Знаменитість виклала кадри у чорному відкритому купальнику.

На своїй сторінці в Instagram Леся оприлюднила фото, де вона гуляє вуличками сонячного міста. Нікітюк коротко написала: "Хмельницький. Сезон відкрила".

Леся в купальнику

Племінниця Лесі Нікітюк

На світлинах ведуча позує разом з племінницею та показує, як вони разом гарно проводять час на свіжому повітрі.

Леся в оточенні природи

Леся не гаяла часу та скористалася тим, що Україну накрила весняна спека. Вона одягла купальник та поніжилася під сонячними променями.

Леся – у чудовій формі. Додамо, що блогерка активно займається спортом, аби мати ідеальний вигляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк у ретро-образі переспівала хіт гурту "Фантом-2". Зірка опублікувала оригінальний ролик, де у перуці та макіяжі у стилі 90-х заспівала під мелодію пісні "Двоє".