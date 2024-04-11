Юморист Виктор Розовый, служащий в ВСУ, получил тяжелое ранение в голову (фото)

Виктор после тяжелой операции пришел в себя и восстанавливается

Комик Виктор Розовый, который ушел защищать Родину с оружием в руках, получил серьезное ранение на фронте. Об этом рассказала его жена Ольга Мерзликина, с которой он сыграл свадьбу в марте 2024 года.

На странице в Instagram Мерзликина объяснила, что у мужа очень сложная травма. Женщина поблагодарила собратьев Виктора и людей, которые везли его более 200 км.

"Это очень сложная травма, и трудно представить, чего только стоила эвакуация. Спасибо за скорые решения и помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШБр, и за спасенную жизнь всем, кто вез Виктора более 200 км", — написала она.

Мерзликина заверила, что самое страшное позади

Розового прооперировали нейрохирурги, и сейчас он восстанавливается и ждет реабилитацию.

"Эти две недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину", — уточнила Мерзликина.

Сейчас Виктор пришел в себя и восстанавливается, медленно пытается общаться с родными и друзьями.

"У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", — написала жена комика и попросила не заваливать ее сообщениями.

Известно, что семья Виктора хочет отправить его в реабилитационный центр за границей к лучшим специалистам.

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