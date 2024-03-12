Комік Віктор Розовий, який служить в ЗСУ, зіграв весілля у Львові (фото)

Спочатку пара розписалася, а за кілька днів зіграла гучне весілля у Львові

Комік та військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий, який як і гуморист Гарік Бірча, пішов захищати Батьківщину зі зброєю в руках, одружився з гумористкою Ольгою Мерзлікіною. Спочатку пара розписалася, а за кілька днів зіграла гучне весілля у Львові.

Яскраві кадри на своїй сторінці в Instagram опублікувала Ольга. Мерзлікіна обрала білу сукню з відкритим декольте та розрізом, який оголив її ніжки, від львівського бренду Crystal, а Розовий був у класичному чорному костюмі Andreas Moskin.

Віктор та Ольга - разом

Цікаве прізвище молодята підкреслили рожевими акцентами.

Вишуканий образ нареченої

Серед гостей свята, які підтримали чорно-білий дрес-код заходу, було чимало українських гумористів.

Молодята та гості

Додамо, що Віктор Розовий до початку великої війни в Україні був учасником гумористичної команди "Загорецька Людмила Степанівна", яка здобувала перемоги у "Лізі сміху". Згодом він був ведучим цього проєкту.

Війна внесла свої корективи, чоловік став добровольцем полку ССО "Азов", який нині має назву 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. У березні 2024 року Розовий взяв відпустку, аби одружитися з Ольгою.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов розлучається з дружиною. Знаменитості наголосили, що за десять років знайомства вони справді стали одним цілим, проте після двох років подружнього життя їхні шляхи розходяться.