Дорофєєва показала кадри з "потяга-привида" Варшава-Київ (фото)

Артистка показала незвичне тримісне купе в потязі

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно показала себе топлес, засвітила кадри з "потяга-привида" Варшава-Київ. Артистка пожартувала, що квитки на потяг практично неможливо купити, адже одразу після відкриття продажу вони розлітаються, як гарячі пиріжки.

На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала веселі кадри, зроблені у вагоні знаменитого потяга. Надя показала незвичне тримісне купе, де три полиці розташовані одна над одною.

Знаменитість була у зрученому для подорожей спортивному стилі, без макіяжу та з розпущеним волоссям.

33-річна Дорофєєва у купе. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

"Ми змогли дістати квитки. Кайфуємо. Друзі, ви ж мріяли потрапити в поїзд-привид, який прямий з Варшави на Київ, так ось… не мрійте про це більше, будь ласка. Дивіться — полиця третя, друга і ось перша", — посміялася Дорофєєва з купе поїзда.

"Кайфуєм", - написала Дорофєєва. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Додамо, що варшавський поїзд став однією з улюблени тем обговорення у соцмережах і вже є предметом народного фольклору.

"Обміняю ліву нирку на квиток до Варшави!", "Де той потяг-привид і чому на нього чотири тижні нема квитків?", — так дуже часто жартують українці, які мріють потрапити до цього потяга.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік Дорофєєвої Міша Кацурін пожартував про співачку. Він порівняв Надю з солодким десертом.