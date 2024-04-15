Дорофеева показала кадры из "поезда-призрака" Варшава-Киев (фото)

Артистка показала необычное трехместное купе в поезде

Украинская певица Надя Дорофеева, недавно показавшая себя топлесс, засветила кадры из "поезда-призрака" Варшава-Киев. Артистка пошутила, что билеты на поезд практически невозможно купить, ведь сразу после открытия продаж они разлетаются, как горячие пирожки.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала веселые кадры, сделанные в вагоне знаменитого поезда. Надя показала необычное трехместное купе, где три полки расположены одна над другой.

Знаменитость была в удобном для путешествий спортивном стиле, без макияжа и с распущенными волосами.

33-летняя Дорофеева в купе. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

"Мы смогли достать билеты. Кайфуем. Друзья, вы же мечтали попасть в поезд-призрак, который прямой из Варшавы на Киев, так вот… не мечтайте об этом больше, пожалуйста. Смотрите — полка третья, вторая и вот первая", — посмеялась Дорофеева над купе поезда.

"Кайфуем", — написала Дорофеева. Фото instagram.com/nadyadorofeeva

Добавим, что варшавский поезд стал одной из любимых тем обсуждения в соцсетях и уже является предметом народного фольклора.

"Обменяю левую почку на билет в Варшаву!", "Где тот поезд-призрак и почему на него четыре недели нет билетов?", — так очень часто шутят украинцы, мечтающие попасть в этот поезд.

Ранее "Телеграф" писал, что муж Дорофеевой Миша Кацурин пошутил о певице. Он сравнил Надю со сладким десертом.