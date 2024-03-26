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Надя Дорофєєва показала себе топлес і розповіла про проблеми з гормонами (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Співачка оголилася
Співачка оголилася. Фото Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка виклала пікантне фото, щоб привернути увагу до важливих слів

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка допомагає військовим і їздить на Донбас, виклала світлину себе топлес і поскаржилася на фізичний та емоційний стан. Співачка також продемонструвала свої тату на світлині, на якій вона в одних джинсах.

Такий допис зірка виклала на своїй сторінці в Instagram. Текст зірка написала про піклування про свій емоційний стан і поділилася, що вже 6 років приймає препарат для нормалізації гормонів.

Співачка зізналася, що тривалий час має проблеми з ТТГ — гормоном, що виробляється гіпофізом та впливає на загальний стан організму та рівень енергії. Однак виявити, що не так з її станом, співачці допомогла Катя Сільченко, яка зіштовхнулася зі схожою проблемою і поділилася про це на своїй сторінці в Instagram.

"Чесно зізнаюся: я сиджу на Еутироксі вже 6 років, але і гадки не мала, що підвищений ТТГ впливає так сильно на стан. Завдяки посту Каті я нарешті зрозуміла , що зі мною відбувалось протягом останніх 3 років. Я зрозуміла, чому я просиналась втомленою, і далі — мої дні були схожі на битву. Щодня я боролась і вважала себе чи то лінивою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися", пише Надя Дорофєєва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у блогерки Аніта Соловей стався інсульт під час прямого ефіру. Дівчина розповіла, що це вплинуло на її зір і вона довго лежала в реанімації, через що надовго зникла з медіапростору.

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#Зірки #Надя Дорофєєва #Топлес