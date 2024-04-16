"Ми дивом встигли": Санта Дімопулос пожалілася на польських прикордонників (фото)

Польські прикордонники затримали артистку на кордоні

Українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, розповіла, що була вражена поведінкою польських прикордонників. Артистка з проблемами виїжджала з України за кордон.

На сторінці в Instagram співачка пояснила, що вирішила доїхати до Польщі, а звідти продовжити подорож літаком. Але все пішло не так, бо Санту затримали на кордоні.

Санта мала проблеми з прикордонниками

"Ніколи, ніколи не їдьте через польський кордон. Ми запізнюємося на літак, хоча виїхали завчасно. Нас затримали і жодні вмовляння не впливають", — пожалілася виконавиця.

Санта Дімопулос все-таки встигла на літак. Фото instagram.com/santadimopulos

За словами виконавиці, польські прикордонники на кордоні двічі перевіряли валізи та ретельно оглядали авто. У співачки склалося таке враження, ніби до них ставилися зі знущанням та ненавистю.

"Чесно кажучи, був жах. Вони двічі вивертали наші валізи, перевіряли повністю авто, тримали ворота зачиненими, ще й з таким знущанням. Якби я знала, що там такі люди, я б ніколи не поїхала через Польщу і більше ніколи не поїду, і нікому не раджу. Таке ставлення…жахливе. Максимально затримували, щоб сходити до вбиральні за злоті, євро не беруть. Звідки така ненависть?" – додала Санта.

Раніше "Телеграф" писав, що Дорофєєва показала кадри з "потяга-привида" Варшава- Київ. Артистка пожартувала, що квитки на потяг практично неможливо купити, адже одразу після відкриття продажу вони розлітаються, як гарячі пиріжки.