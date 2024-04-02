Санта Дімопулос розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу

Співачка здивувала шанувальників заявою про розлучення

Українська співачка й танцівниця Санта Дімопулос, яка показувала свого сина від шоумена Андрія Джеджули, заявила про розлучення зі своїм чоловіком і бізнесменом Ігорем Кучеренком. Вони були у шлюбі протягом 11 років.

У своєму інстаграмі Санта зізналась, що вирішила чесно про все розповісти, аби не виникало пліток. Рішення про розірвання шлюбу було обдуманим і прийняте без скандалів. З Ігорем Кучеренком вони залишаються у хороших стосунках, адже мають спільних дітей. Однак, врятувати сім'ю, їм не вийшло. Дімопулос висловила вдячність колишньому за все, що було між ними.

"Я вдячна за неймовірну доньку, безумовну любов, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину нашого спільного шляху. Це назавжди буде мати велику цінність для мене", — написала вона.

За словами співачки, для неї непросто проживати розлучення після багатьох років разом із Ігорем. Утім, вона не має жодного сумніву, що все відбувається на краще. До того ж вона не хоче, аби їхній розрив з Кучеренком, якось позначився на дітях.

"Так, це болючий період, коли я відчуваю себе вразливою і через втрату старих сенсів і опор, я шукаю нові шляхи до своєї душі. Це теж велика відповідальність перед дітьми. Я зроблю все можливе, щоб цей перехід на новий етап життя був максимально безболісним для них", — зазначила знаменитість.

Раніше "Телеграф" писав, що Григорій Бакланов розлучається з дружиною та акторкою Анастасією Цимбалару. Вони були разом протягом 10 років. А у 2021 році пара зіграла весілля та повінчалась.