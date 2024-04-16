"Мы чудом успели": Санта Димопулос пожаловалась на польских пограничников (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Польские пограничники задержали артистку на границе
Украинская певица Санта Димопулос, которая недавно рассталась с мужем, рассказала, что была поражена поведением польских пограничников. Артистка с проблемами уезжала из Украины за границу.
На странице в Instagram певица объяснила, что решила доехать в Польшу, а оттуда продолжить поездку самолетом. Но все пошло не так, потому что Санту задержали на границе.
"Никогда, никогда не езжайте через польскую границу. Мы опаздываем на самолет, хотя выехали раньше времени. Нас задержали и никакие уговоры не влияют", — пожаловалась исполнительница.
По словам исполнительницы, польские пограничники на границе дважды проверяли чемоданы и тщательно осматривали авто. У певицы создалось такое впечатление, будто к ним относились с издевательством и ненавистью.
"Честно говоря, был ужас. Они дважды выворачивали наши чемоданы, проверяли полностью авто, держали ворота закрытыми, еще и с таким издевательством. Если бы я знала, что там такие люди, я бы никогда не поехала через Польшу и больше никогда не уеду, и никому не советую. Такое отношение… ужасное", – добавила Санта.
Ранее "Телеграф" писал, что Дорофеева показала кадры из "поезда-призрака" Варшава-Киев. Артистка пошутила, что билеты на поезд практически невозможно купить, ведь сразу после открытия продаж они разлетаются, как горячие пирожки.