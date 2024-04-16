"Мы чудом успели": Санта Димопулос пожаловалась на польских пограничников (фото)

Польские пограничники задержали артистку на границе

Украинская певица Санта Димопулос, которая недавно рассталась с мужем, рассказала, что была поражена поведением польских пограничников. Артистка с проблемами уезжала из Украины за границу.

На странице в Instagram певица объяснила, что решила доехать в Польшу, а оттуда продолжить поездку самолетом. Но все пошло не так, потому что Санту задержали на границе.

Санта имела проблемы с пограничниками

"Никогда, никогда не езжайте через польскую границу. Мы опаздываем на самолет, хотя выехали раньше времени. Нас задержали и никакие уговоры не влияют", — пожаловалась исполнительница.

Санта Димопулос все-таки успела на самолет. Фото instagram.com/santadimopulos

По словам исполнительницы, польские пограничники на границе дважды проверяли чемоданы и тщательно осматривали авто. У певицы создалось такое впечатление, будто к ним относились с издевательством и ненавистью.

"Честно говоря, был ужас. Они дважды выворачивали наши чемоданы, проверяли полностью авто, держали ворота закрытыми, еще и с таким издевательством. Если бы я знала, что там такие люди, я бы никогда не поехала через Польшу и больше никогда не уеду, и никому не советую. Такое отношение… ужасное", – добавила Санта.

Ранее "Телеграф" писал, что Дорофеева показала кадры из "поезда-призрака" Варшава-Киев. Артистка пошутила, что билеты на поезд практически невозможно купить, ведь сразу после открытия продаж они разлетаются, как горячие пирожки.