Скандальный Спартак Суббота удивил информацией о помолвке (фото)
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Спартак планирует во второй раз создать семью
Звездный "психотерапевт" Спартак Суббота, ставший объектом резонансного расследования, решил жениться. Недавно блогер сделал предложение своей девушке.
На странице в Instagram Спартак поделился публикацией с кольцом своей любимой, рассекретив ее личность. Это 24-летняя Елизавета Комар, о которой мало что известно.
На снимке Елизавета отметила профиль жениха и похвасталась кольцом. На странице невесты Субботы есть много эффектных фотосессий. У девушки много публикаций из Днепра, а в подписи профиля указана столица Украины.
За период полномасштабной войны избранница Спартака Субботы уезжала за пределы Украины, она побывала в Париже и Барселоне.
Добавим, что для Спартака это уже второй брак. Он был женат на девушке по имени Анна, которая училась на психолога. Пара прожила вместе два года, брак распался. Суббота рассказывал, что у них с бывшей женой было разное видение семьи.
Ранее Телеграф писал, что Виталий Козловский показал редкие кадры с беременной женой. 39-летний артист искренне делится радостными мгновениями своей жизни.