Скандальный Спартак Суббота удивил информацией о помолвке (фото)

Спартак планирует во второй раз создать семью

Звездный "психотерапевт" Спартак Суббота, ставший объектом резонансного расследования, решил жениться. Недавно блогер сделал предложение своей девушке.

На странице в Instagram Спартак поделился публикацией с кольцом своей любимой, рассекретив ее личность. Это 24-летняя Елизавета Комар, о которой мало что известно.

На снимке Елизавета отметила профиль жениха и похвасталась кольцом. На странице невесты Субботы есть много эффектных фотосессий. У девушки много публикаций из Днепра, а в подписи профиля указана столица Украины.

Невеста сказала "Да". Фото instagram.com/spartaksubbota

За период полномасштабной войны избранница Спартака Субботы уезжала за пределы Украины, она побывала в Париже и Барселоне.

24-летняя Елизавета Комар. Фото instagram.com/eliiiz.kom

Добавим, что для Спартака это уже второй брак. Он был женат на девушке по имени Анна, которая училась на психолога. Пара прожила вместе два года, брак распался. Суббота рассказывал, что у них с бывшей женой было разное видение семьи.

Ранее Телеграф писал, что Виталий Козловский показал редкие кадры с беременной женой. 39-летний артист искренне делится радостными мгновениями своей жизни.