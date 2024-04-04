Віталій Козловський показав фото новонародженого сина і розсекретив ім’я дружини (фото)

Співак став батьком вперше

Віталій Козловський, який служить у Нацгвардії, нещодавно поділився несподіваною новиною про одруження, а через деякий час зняв дружину у своєму новому кліпі. Тепер співак вразив радісною звісткою про народження сина.

Про це Віталій поділився в інтерв’ю Раміні Есхакзай, яка колись була його дівчиною. 39-річний співак став батьком вперше.

Віталій зізнався, що вони з дружиною планували стати батьками довго, ще до війни. Про те, що дружина вагітна, співак дізнався на третьому тижні, коли був на полігоні. "Я пішов служити, у мене були військові навчання, і ще тоді моя дівчина, присилає повідомлення, тест, УЗД, пише: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень". Я поклав телефон у кишеню, моє серце вилітало з грудей. Я ввечері повернуся у намет, і єдине що відповів Юлі: "Ого". І з цим "ого" не спав всю ніч, і думав, що тепер моє життя змінюється", — ділиться співак.

Віталій також вперше показав дружину і розсекретив її ім’я. Обраницею співака стала Юлія Бакуменко, його піарниця.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко. Фото: Скріншот з відео

Для сина Віталій обрав незвичне ім’я — Оскар. "Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар. Я людина, яка співає, і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", — розповів новоспечений татко.

Фото: скріншот з відео YouTube

Співак також зізнався, що був присутній на пологах. Віталій також поділився, що боявся цього, однак дружина наполягала на цьому. "Боявся, що побачу щось таке, що вплине на наші сексуальні відносини. Юля наполягала, я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються, чи бути на пологах. Я сьогодні безмірно кохаю дружину, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти і прошу вибачити, що був десь егоїстичним, пишаюся своєю дружиною, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Мені важливо було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес", — зізнається Козловський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон вперше став батьком. Знаменитість разом з коханою Сьюкі Вотерхаус "зловили" папараці на прогулянці з ніжно-рожевою коляскою.