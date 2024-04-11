Віталій Козловський показав рідкісні кадри з вагітною дружиною (фото)

Юлія наголосила, що Віталій - найкращий батько і чоловік

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно став татом, останнім часом не приховує дружину та показує світлини з коханою жінкою у своєму фотоблозі. 39-річний артист щиро ділиться радісними митями свого життя.

Нещодавно виконавець на сторінці в Instagram розмістив архівні кадри, де його дружина Юлія Бакуменко була на останніх місяцях вагітності. Пара знялася у красивій фотосесії, аби зберегти чарівні моменти вагітності на все життя.

Красива пара. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

Подружжя приміряло різні образи. Козловський був одягнений у класичний чорний костюм, а Бакуменко одягла різні вечірні сукні.

Віталій тримається за животик дружини. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

"Моя! Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?", — красиво звернувся до дружини Віталій.

Щаслива пара в очікуванні маляти. Фото instagram.com/vkozlovsky_music

Юлія Бакуменко відповіла, зазначивши, що Козловський – це найкращий батько та чоловік.

"Наш найдорожчий чоловік і тато", — написала Юлія.

Підписники у захваті від Віталія та Юлії

Підписникам дуже сподобалась чуттєва фотосесія, вони не жаліли теплих слів Віталію та Юлії, які нещодавно стали щасливими батьками. Фанати побажали їм всього найкращого.

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