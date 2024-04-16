"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше стала бабусею (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колектив Вєрки Сердючки привітав Інну Білоконь у соцмережі
Популярна українська актриса та напарниця Андрія Данилко Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки, вперше стала бабусею. У доньки актриси Яни народилася дочка, відповідно Білоконь стала бабусею онуки.
Радісну новину та привітання своїй "мамі" опублікував в Instagram Андрій Данилко.
"Наша "мама" стала бабусею! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND вітає Інну Білоконь та її родину з народженням онучки!", — написав Данилко у соцмережі.
Зазначимо, що 49-річна Інна Білоконь вже близько 30 років одружена з чоловіком на ім’я Олег. У сім’ї народилася єдина дочка Яна, яка у листопаді 2023 року вийшла заміж. А вже у квітні 2024 року у пари народилася донька, яка стала онукою Інни Білоконь.
Варто зазначити, що сама актриса у своїх соцмережах не дуже афішує особисте життя та не розповіла про поповнення у сім’ї доньки. Проте, як бачимо, це зробили її зіркові колеги.
А шанувальники Білоконь відразу почали вітати новоспечену бабусю на сторінці Данилка в Instagram:
- Дай Бог дитині щасливої долі на своїй землі, в Україні!
- Вітання! Нехай дівчинка росте щасливою та здоровою дитиною під мирним небом України!
- Вітаємо із новим статусом! Бабуся – це звучить чудово!
- Це щастя! Вітаємо маму, дочку та онуку! Нехай усі будуть здорові!
- Вітаю бабусю, а заразом і "тітку". Нехай у дитини все буде гаразд!
- Вау, супер, вітаю!
- Вітаю! Нехай ляля росте здоровою, щасливою та чудовою людиною!
Раніше "Телеграф" розповідав, що "мама" Вєрки Сердючки відірвалася на концерті Пивоварова у рідному місті. Інна Білоконь потрапила на відео фанатів з концерту.