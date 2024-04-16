"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вперше стала бабусею (фото)

Колектив Вєрки Сердючки привітав Інну Білоконь у соцмережі

Популярна українська актриса та напарниця Андрія Данилко Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки, вперше стала бабусею. У доньки актриси Яни народилася дочка, відповідно Білоконь стала бабусею онуки.

Радісну новину та привітання своїй "мамі" опублікував в Instagram Андрій Данилко.

"Наша "мама" стала бабусею! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND вітає Інну Білоконь та її родину з народженням онучки!", — написав Данилко у соцмережі.

Зазначимо, що 49-річна Інна Білоконь вже близько 30 років одружена з чоловіком на ім’я Олег. У сім’ї народилася єдина дочка Яна, яка у листопаді 2023 року вийшла заміж. А вже у квітні 2024 року у пари народилася донька, яка стала онукою Інни Білоконь.

Варто зазначити, що сама актриса у своїх соцмережах не дуже афішує особисте життя та не розповіла про поповнення у сім’ї доньки. Проте, як бачимо, це зробили її зіркові колеги.

А шанувальники Білоконь відразу почали вітати новоспечену бабусю на сторінці Данилка в Instagram:

Дай Бог дитині щасливої долі на своїй землі, в Україні!

Вітання! Нехай дівчинка росте щасливою та здоровою дитиною під мирним небом України!

Вітаємо із новим статусом! Бабуся – це звучить чудово!

Це щастя! Вітаємо маму, дочку та онуку! Нехай усі будуть здорові!

Вітаю бабусю, а заразом і "тітку". Нехай у дитини все буде гаразд!

Вау, супер, вітаю!

Вітаю! Нехай ляля росте здоровою, щасливою та чудовою людиною!

Раніше "Телеграф" розповідав, що "мама" Вєрки Сердючки відірвалася на концерті Пивоварова у рідному місті. Інна Білоконь потрапила на відео фанатів з концерту.